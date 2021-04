Comboios voltam a ligar a Guarda e a Covilhã a 2 de maio

Já há data para o regresso dos comboios de passageiros entre a Guarda e Covilhã na Linha da Beira Baixa. Será a 2 de maio e o serviço será estreado pelo Intercidades que sai diariamente de Lisboa ao final da tarde rumo à Guarda, via Linha da Beira Alta e cujo términus passará a ser doravante a “cidade neve”.

A informação foi confirmada a O INTERIOR/ Rádio Altitude por António Pinto Pires, da associação 6 de Setembro – Grupo de Amigos do Caminho de Ferro da Beira Baixa. «É um comboio de ida e volta, para já, mas é suficiente no nosso entender. Ou seja, o Intercidades que habitualmente terminava na Guarda às 22h40 vai seguir para a Covilhã, pela Linha da Beira Baixa, e regressa no dia seguinte, às 6h12, em direção a Lisboa, passando pela Guarda», adiantou o dirigente.

António Pinto Pires revelou também que, de acordo com os novos horários de Verão da CP, as duas cidades vão passar a estar ligadas por serviços regionais de passageiros. «É uma enorme satisfação o regresso da circulação de comboios entre a Guarda e a Covilhã depois deste investimento fabuloso que ultrapassou os 70 milhões de euros. Esperemos agora que se tire o máximo partido desta infraestrutura», acrescentou o presidente da direção do grupo 6 de Setembro.

