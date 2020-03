Associação Académica da Guarda pede suspensão «imediata» das propinas

A direção da Associação Académica da Guarda (AAG) solicitou esta segunda-feira ao ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, suspenda «de imediato» as propinas no ensino superior e que reforce as bolsas de estudo aos bolseiros por causa da pandemia do Covid-19.

«Entendemos ser de alta justiça social a suspensão imediata desta taxa paga pelas famílias e trabalhadores-estudantes, salvaguardando a manutenção do poder de compra dos mesmos para ultrapassar esta crise excecional e cheia de incertezas», refere o presidente da AAG, João Nunes, no documento enviado a Manuel Heitor e que O INTERIOR teve acesso. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.