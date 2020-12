Uma mulher de 47 anos foi detida pela GNR, em Seia, por roubo por esticão.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a suspeita foi identificada e detida por elementos do posto local no domingo na sequência de uma denúncia. «Os militares deslocaram-se de imediato ao local onde verificaram que dois indivíduos estavam a reter a suspeita que teria roubado uns óculos, no valor de 250 euros, tendo sido detida no momento», refere a GNR em comunicado.

A mulher, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi presente ao Tribunal de Seia e ficou sujeita à medida de coação de termo de identidade e residência.