Idosa desaparecida no Sabugal foi localizada

A mulher de 76 anos que tinha sido dado como desaparecida na localidade de Baraçal, no concelho do Sabugal, foi encontrada com vida durante a madrugada desta terça-feira.

Os militares do Posto Territorial de Sabugal localizaram a idosa com vida, mas «já com sinas de hipotermia e bastante debilitada» tendo sido assistida no local, segundo nota enviada à imprensa.

O alerta tinha sido dado por um familiar ao final do dia de segunda-feira, após a idosa não ter regressado a casa depois de se ter ausentado para assistir a um funeral.

Na ação de buscas estiveram envolvidos 16 militares do Comando Territorial da Guarda, cinco binómios da GNR, dois drones da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) e houve o apoio dos bombeiros voluntários do Sabugal.