Mulher de 40 anos morre à espera de assistência em Vilar Formoso

Uma mulher de 40 anos morreu no passado domingo, em Vilar Formoso, depois de uma hora e meia à espera de assistência.

A vitima que estava infetada com covid-19 já tinha pedido ajuda por ter dificuldade em respirar no dia anterior: «notei que já estava muito cansada, quase não conseguia acabar as frases», adianta Soraia Almeida, filha da vítima, em declarações à SIC. Mas do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) aconselharam-na a manter-se em casa e a hidratar-se.

A situação da doente agravou-se e quando as equipas do INEM e da Cruz Vermelha de Vilar Formoso chegaram ao local, cerca de uma hora e meia depois do alerta, já não foi possível reanimar a vítima.