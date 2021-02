Pessoas não-prioritárias vacinadas em Trancoso

A Santa Casa da Misericórdia de Trancoso vacinou seis pessoas da administração que estão fora dos grupos considerados prioritários para receber a vacina contra a Covid-19.

Os elementos vacinados foram o provedor da Santa Casa, o padre Joaquim Duarte, dois padres-capelães e quatro farmacêuticas da farmácia detida pela instituição. Uma das funcionárias vacinadas, para além de diretora da farmácia, é irmã do delegado de saúde e filha do presidente da Câmara Municipal de Trancoso, Amílcar Salvador. O padre Joaquim Duarte, em declarações a O INTERIOR, garante que só foi vacinado «após o cumprimento rigoroso do plano de vacinação da Unidade Local de Saúde da Guarda em duas das três ERPIS da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso, ou seja, utentes e funcionários de cada uma. «Os sobrantes, e porque tinham que ser utilizados na hora, segundo a equipa que estava a vacinar, foram dados exclusivamente a pessoas a trabalhar diretamente na instituição, incluindo eu próprio», confirma o responsável.

Segundo o “Jornal de Notícias”, «o centro de saúde local terá levantado objeções por estar a ser violado o protocolo, mas a vacinação aconteceu por ordem superior». Ana Isabel Viseu, coordenadora da Unidade Distrital de Saúde Pública, ainda não se pronunciou sobre o assunto.