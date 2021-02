A Associação de Futebol da Guarda (AFG) prolongou a suspensão das provas distritais até 14 de fevereiro.

Segundo a direção da AFG, a decisão prende-se com a renovação do estado de emergência e com «a manutenção das medidas legislativas sobre a prática desportiva dos Campeonatos Distritais». As competições de futebol e futsal sénior serão retomadas quando houver «autorização por parte das autoridades competentes», reforça a AFG.