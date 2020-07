Bares e discotecas vão poder reabrir, mas com as regras dos cafés

Os bares e discotecas vão poder abrir, mas sem as pistas de dança. Para voltar à normalidade, estes estabelecimentos terão de cumprir regras idênticas às dos cafés, de acordo com a legislação que será aprovada em Conselho de Ministros esta quinta-feira, avança o jornal “Público”.

O objetivo é que os bares e discotecas possam usar espaço exterior como esplanada e, quando esta exista, ocupar a pista de dança com mesas, respeitando as normas de distanciamento social decretadas pela Direcção-Geral da Saúde. A hora de fecho, contudo, será as 20 horas. Poderão também servir refeições, apenas alimentação ligeira, como salgados.

Outra mudança que deverá ser aprovada pelo Governo é um alargamento dos horários da restauração, nomeadamente que a hora de entrada de clientes nos restaurantes e similares passe a ser as 24 horas durante o verão. Será também introduzida a obrigatoriedade dos espaços fecharem à 1 hora.