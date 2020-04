Mais voluntários apoiam Lar de Nª Sra. da Veiga

Chegaram novos voluntários ao Lar de Nª Sra. da Veiga, em Vila Nova de Foz Côa, para ajudar a cuidar dos mais de 40 utentes infetados com Covid-19, revelou o provedor da Misericórdia.

«16 voluntários terminaram a sua missão no domingo de Páscoa. Na véspera chegaram mais dois e depois vêm mais oitos pessoas para colmatar as nossas necessidades devido ao número de auxiliares infetados», afirmou António Morgado. O responsável acrescentou que foram solicitadas dez pessoas ao centro de emprego, mas só duas responderam afirmativamente. Dos 30 funcionários, 19 testaram positivo para a Covid-19, sendo que um é profissional de saúde. Os primeiros onze voluntários, estudantes de medicina e de enfermagem de Lisboa e Porto, chegaram no dia 30 de março e começaram de imediato a dar apoio aos utentes infetados. Já os onze utentes que tiveram teste negativo e estavam nas instalações do antigo Centro de Gestão Agrícola, instalações cedidas pela autarquia, foram entretanto transferidos para um outro espaço da responsabilidade da Misericórdia «com melhores condições», assegura António Morgado. O Lar de Nª Sra. da Veiga está em regime de isolamento desde o primeiro foco de infeção, registado a 25 de março, tendo sido alvo de um processo de desinfeção por uma empresa especializada.