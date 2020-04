233 camas disponíveis em Fornos de Algodres para infetados, profissionais de saúde e casos de isolamento

A Câmara de Fornos de Algodres tem disponíveis 233 camas, em vários locais, para casos de isolamento e para apoio a pessoas do concelho infetadas pela Covid-19.

Esta é uma das medidas previstas no Plano de Operações Municipal, que também contempla o eventual acolhimento operacional e logístico de meios de reforço. Assim, para acolher casos de infetados foram preparadas as instalações do jardim de infância da sede do concelho, para casos suspeitos estarão prontas a escola primária de Fornos de Algodres e para o realojamento de idosos existem as instalações do Inatel de Vila Ruiva e da residência de estudantes de Fornos de Algodres.

Já as equipas de reforço ficarão no Pavilhão das Letras da escola secundária da vila, enquanto os profissionais de saúde serão acolhidos em unidades de alojamento local, anunciou a autarquia.