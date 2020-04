Câmara da Covilhã e alunos de Medicina criam linha de esclarecimento sobre a Covid-19

A Câmara da Covilhã e os alunos de Medicina da Universidade da Beira Interior (UBI) criaram uma linha de esclarecimento e informação que pretende ser a primeira resposta às necessidades de orientação no contexto de combate à pandemia da Covid-19.

«Estudantes finalistas do curso de Medicina, organizados pelo respetivo Núcleo (MedUBI), asseguram o seu funcionamento regular, todos os dias entre as 9 e as 18 horas, enquanto se justificar a existência deste tipo de apoio», sintetiza uma nota de imprensa enviada a O INTERIOR pela Câmara da Covilhã.

A linha é gratuita e destina-se «a transmitir informação de forma útil, nomeadamente sobre medidas de higiene individual e isolamento social; esclarecer dúvidas sobre a doença, formas de transmissão e riscos comportamentais, contexto atual de emergência e sua aplicação».