Obras de Catarina Flor e Nuno Aparício para ver no Museu da Guarda

O Museu da Guarda inaugurou duas exposições dos jovens artistas guardenses Catarina Flor e Nuno Aparício na galeria de arte Evelina Coelho, no Paço da Cultura.

As mostras resultam da Bolsei-Arte, uma iniciativa de apoio à experimentação artística promovida pelo Aquilo e pela empresa 02S, em parceria com o programa Incentiv[Art], a incubadora de projetos artísticos dinamizada pela Câmara da Guarda. Em “Cres(Ser)”, Catarina Flor explora questões do foro ontológico e das respostas obtidas extraiu «uma introspeção entre o que é estar vivo e o que é o Ser». Por sua vez, Nuno Aparício apresenta um trabalho de pintura interativa baseado no diálogo entre tecnologia e arte. Assim, em “Experiência Interativa com a obra artística”, o público poderá relacionar-se com as obras expostas através de uma narrativa auxiliar. As duas exposições ficam patentes até 22 de janeiro de 2021.