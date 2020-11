“Lojas com história” de Manteigas protegidas e valorizadas

A Câmara de Manteigas quer proteger as lojas com história do concelho através do Regulamento Municipal de Reconhecimento e Proteção de Estabelecimentos e Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local.

O documento foi publicado em “Diário da República” na passada segunda-feira e entrou em vigor no dia seguinte. Com este reconhecimento, a autarquia espera gerar «um benefício superior de natureza imaterial resultante quer do incremento da dinâmica da economia local, quer da valorização do seu património histórico e cultural, contribuindo para uma maior atratividade do território como destino turístico». O regulamento estabelece que “Lojas com História” são considerados os estabelecimentos comerciais «com especial valor histórico cuja preservação deva ser acautelada» ou instituições «com ou sem fins lucrativos, nomeadamente coletividades de cultura, recreio e desporto ou associações culturais, que pela sua atividade e património material ou imaterial constituam uma relevante referência cultural ou social a nível local».

Os espaços comerciais e as coletividades interessadas já podem requerer este reconhecimento, que será atribuído pelos serviços técnicos do município, através de um grupo de trabalho nomeado pelo seu presidente da Câmara. Cada estabelecimento ou entidade aceite terá direito a uma placa indicativa dessa atribuição e o reconhecimento é válido pelo período de quatro anos, automaticamente renovável. Os estabelecimentos ou entidades que obtenham esta distinção vão beneficiar de medidas de proteção e de acesso a programas municipais ou nacionais de apoio aos estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social local, entre outras, adianta a autarquia serrana.