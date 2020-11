Mais 479 recuperados, menos 196 casos ativos de Covid-19, mas mais 11 óbitos em cinco dias na área da ULS da Guarda

O número de casos ativos baixou nos últimos cinco dias na área da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, mas houve mais 11 óbitos. A boa notícia é que se registaram mais 479 recuperados neste período, o que eleva o total acumulado de pessoas que deixaram de estar doentes com a Covid-19 para 1.439.

De acordo com o último relatório epidemiológico, entre sexta-feira e esta quarta-feira foram contabilizados menos 196 casos ativos, o que já não acontecia desde agosto. No dia de ontem havia 1.092 casos ativos contra 1.288 no passado dia 13.

As maiores reduções aconteceram nos concelhos da Guarda (-160, são agora 359), Trancoso (-58, 65), Pinhel (-22, 23), Seia (-21, 160), Manteigas (-7, 72), Almeida (-6, 20), Mêda (-4, 20), Vila Nova de Foz Côa (-4, 44), Figueira de Castelo Rodrigo (-3, 83) e Fornos (-2, 20).

Pelo contrário, os casos ativos aumentaram em Celorico (+35, para 127), Sabugal (+53, para 79) e Gouveia (+3, para 20).

Houve mais um óbito em Celorico (3 no total), mais cinco na Guarda (17), mais um em Manteigas (2), mais um no Sabugal (2), mais dois em Seia (4) e mais um em Trancoso (5).

Esta quarta-feira havia um total acumulado de 2.586 pessoas infetadas (+294) e 54 mortes. Nos últimos cinco dias foram contabilizados 102 casos confirmados a aguardar inquérito epidemiológico (-286), 60 pessoas internadas (+7), seis dos quais nos cuidados intensivos (inalterado).

Os contactos em vigilância pela Unidade de Saúde Pública (USP) eram 2.409 (+266) e os casos seguidos no domicílio baixaram para 1.032 (-203). Há ainda um total de 9.027 pessoas vigiadas pela USP. São mais 1.679 casos do que no dia 13. Também o número de profissionais de saúde infetados aumentou, sendo agora de 68 (+8).