Mutualista Covilhanense premiada pela Fundação Manuel António da Mota

A Mutualista Covilhanense conquistou o terceiro lugar do Prémio Manuel António da Mota “Portugal vence a Covid-19” com o seu novo projeto, intitulado “Viver + em Meio Rural”.

A iniciativa foca-se na prestação de «cuidados ao domicílio», principalmente nas áreas da saúde e psicossocial, por parte da associação nas freguesias do concelho da Covilhã. Está previsto que o projeto comece em dezembro e tenha a duração de 12 meses, recebendo um apoio de 10 mil euros da Fundação Manuel António da Mota. O galardão é promovido anualmente por esta instituição, em parceria com a rádio TSF, e já vai na 11ª edição, tendo a concurso este ano 220 instituições sociais. O desafio da edição de 2020 era a apresentação de projetos destinados «a mitigar a crise epidémica, através do combate à pobreza e à exclusão social e da promoção da saúde, educação, emprego, inovação e empreendedorismo social, inclusão digital e tecnológica e apoio à família», explica a Mutualista em comunicado. Esta é a quinta distinção nacional que a Mutualista Covilhanense conquista este ano.