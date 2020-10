“Lenda do Beijo sem fim” anima Sortelha no sábado

É já este sábado que Sortelha será palco de uma festa inspirada na “Lenda do Beijo sem Fim”, que dá o nome aos penedos da Aldeia Histórica do concelho do Sabugal.

O evento integra a iniciativa “12 em Rede – Aldeias em Festa”, que pretende dar a conhecer e dinamizar as 12 Aldeias Histórias de Portugal. «O beijo que dá mote à festa não poderá ser trocado este ano, devido à pandemia», mas estão programados um workshop e passeio fotográfico, uma visita guiada ao património geológico e geomorfológico da localidade, um piquenique e o concerto “Segue-me à capela”. O dia termina com uma roda de histórias para recordar curiosidades e estórias sobre Sortelha e os seus habitantes. Devido à Covid-19, o número de participantes é limitado e carece de inscrição prévia junto da Câmara do Sabugal pelo telefone (271 750 080) ou email (eventos.sabugal@cm-sabugal.pt). As atividades serão também transmitidas por “live streaming” no Facebook das Aldeias Históricas de Portugal. O evento é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, em parceria com o município do Sabugal, Junta de Freguesia de Sortelha, associações e agentes económicos locais.