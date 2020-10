Domingo é “Dia Aberto” no canil municipal da Guarda

A Câmara da Guarda promove, este domingo, o Dia Aberto do Canil do município com o objetivo de sensibilizar os munícipes para a sua importância na proteção animal e da saúde pública.

A iniciativa vai decorrer das 10 às 16 horas e possibilitará aos interessados uma visita ao espaço, bem como o esclarecimento de dúvidas junto do veterinário municipal. Os visitantes poderão também conhecer os animais disponíveis para uma futura adoção, enquanto os munícipes que já tenham animais de estimação poderão levá-los para receberem a vacina antirrábica e, caso ainda não possuam, aplicarem a identificação eletrónica.

Para além da componente sensibilizadora, «o dia serve também para assinar protocolos de colaboração com associações de proteção animal do concelho da Guarda», adianta a autarquia. A jornada é aberta ao público em geral.