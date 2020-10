Exposição “Tedium Vitae” na aldeia de Feital

A aldeia do Feital tem patente até 24 de dezembro de 2021 a exposição “Tedium Vitae”, do artista Tiago de Sá.

A mostra, promovida pela associação Luzlinar/Projeto Pontes, foi inaugurada no passado sábado no Lugar Sagrado. O artista Tiago de Sá encontra-se em residência no Campus Jardim das Pedras, naquela aldeia, na linha de investigação “Vida de Campo”, e apresenta a sua primeira exposição, segundo a entidade promotora da iniciativa.