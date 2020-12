Final Four da Taça da Liga: Embates de peso!

Esta segunda-feira decorreu o sorteio das meias-finais da Taça da Liga, a serem realizadas no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Tanto os encontros das meias finais, como a final da prova, serão realizadas na cidade do rio Lis. Quiseram as bolas retiradas dos boiões por Helton, antigo guarda redes do União de Leiria e do FC Porto, que se desenrolassem os seguintes desafios, nas respetivas datas, que pode marcar desde já na sua agenda:

Sporting CP – FC Porto, dia 19 de janeiro

Sporting de Braga – SL Benfica, dia 20 de janeiro

Final da prova, dia 23 de janeiro

Desta forma, Leões e Dragões reeditam a final de 2018/2019, ano em que todas estas 4 formações também constituíram a Final Four, com o Porto a derrotar o Benfica e o Sporting a eliminar o Braga, numa Taça da Liga vencida pelo conjunto agora liderado por Rúben Amorim, através de grandes penalidades. O recordista de títulos nesta competição é o Benfica, que ergueu a Taça em 7 ocasiões, ao passo que o Sporting e o Braga têm 2 troféus averbados. Os Guerreiros do Minho são, aliás, os atuais detentores do troféu. O mais curioso é que o Porto ainda não conseguiu triunfar nesta prova, fundada em 2007. Será desta?