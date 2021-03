ICNF assinala Dia Internacional das Florestas com oferta de árvores autóctones na Guarda

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) comemora este ano o Dia Internacional das Florestas, que se assinala a 21 de março, com uma iniciativa inédita ao disponibilizar 50 mil árvores aos cidadãos e proprietários rurais.

São medronheiros, sobreiros, azinheiras, pinheiros mansos, alfarrobeiras, romãzeiras e carvalhos cerquinhos que estarão disponíveis gratuitamente a partir desta sexta-feira e até dia 26 em postos de atendimento selecionados do ICNF em todo o país. Na Guarda, os interessados poderão recolher até um máximo de dez exemplares no edifício da Zona Agrária, situado no Bairro de Nª Sra. dos Remédios

As árvores oferecidas são espécies autóctones produzidas nos viveiros do ICNF. Já os representantes de entidades privadas sem fins lucrativos podem levantar até um máximo de 50 exemplares e os proprietários rurais, que tenham como objetivo a plantação em pequenas parcelas de terreno (com área não superior a 5.000 metros quadrados), desde que identifiquem a parcela a plantar, podem levantar até um máximo de 100 exemplares.

O ICNF informa que os levantamentos são sujeitos à existência de disponibilidade em cada local. Os interessados só têm que se inscrever previamente pelo telefone 271 208 400 ou por email para ICNFsomosTODOSnos@icnf.pt e comprometerem-se a remeter uma fotografia da plantação para ICNFsomosTODOSnos@icnf.pt.

Criado em 2012, O Dia Internacional das Florestas destina-se a celebrar e alertar para a importância dos vários tipos de florestas.