4.213 pessoas vacinadas com vacina da AstraZeneca na área da ULS da Guarda

Foram administradas 4.213 primeiras doses da vacina AstraZeneca, nos treze concelhos abrangidos pela Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, adiantou a O INTERIOR fonte da administração.

Segundo dados oficiais, Seia, com 814 pessoas vacinadas, e a Guarda (637) foram os concelhos onde este fármaco foi mais usado. Seguem-se Trancoso (385), Pinhel (374) e Gouveia e Sabugal, ambos com 319 administrações. A Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Infarmed recomendaram na segunda-feira a «interrupção temporária» do processo de vacinação com a vacina da AstraZeneca, tendo por base o princípio da «precaução em saúde pública». A decisão surge após casos de «reações adversas reportadas em vários países europeus». Rui Ivo, presidente do Infarmed, adiantou não ter ainda sido feita uma ligação entre os casos reportados e a toma da vacina, mas acrescentou que são esperados resultados durante esta semana.

A vacina da AstraZeneca estava destinada aos professores e aos utentes com mais de 50 anos com comorbilidades até aos 80 anos. Esses utentes serão agora vacinados com as vacinas da Pfizer e da Moderna, adiando por cerca de duas semanas o processo de vacinação, que fica, assim, «ligeiramente atrasado», admitiu Gouveia e Melo, coordenador do plano de vacinação. Por sua vez, Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, pediu às pessoas que foram vacinadas com este fármaco para se manterem tranquilas, tendo referido que em Portugal não foram reportados casos semelhantes aos registados noutros países. Pediu também a quem já foi vacinado com o fármaco da AstraZeneca que se mantenha atento a três sinais de alerta: um «mal-estar persistente, durante alguns dias, sobretudo se for acompanhado de nódoas negras ou hemorragias cutâneas». Nesses casos, «não hesite e consulte um médico», disse a responsável.

Os casos conhecidos foram discutidos a nível europeu, com a Agência Europeia de Medicamentos e as redes de autoridades responsáveis pelos planos nacionais de vacinação, onde participa a DGS. As preocupações com a vacina da AstraZeneca surgiram na Europa após relatos de formação de coágulos em pessoas que foram vacinadas. Na Europa são já, pelo menos, 17 os países que suspenderam o uso da vacina: Alemanha, Áustria, Bulgária, Dinamarca, França, Espanha, Estónia, Eslovénia, Holanda, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega e Roménia.