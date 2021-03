Autarquia da Covilhã apresenta nova Plataforma do Associativismo

A apresentação do projeto foi feita no 2º Fórum do Associativismo organizado pela Câmara Municipal da Covilhã e que decorreu em formato online, no sábado passado.

A Plataforma do Associativismo é um portal eletrónico que possibilitará a divulgação e partilha de atividades e iniciativas associativas. A plataforma ficará ao serviço dos munícipes a partir do dia 31 de maio (Dia Nacional das Coletividades).

Para o vereador com o pelouro do Associativismo, José Miguel Oliveira, «a Plataforma será uma ferramenta que vai marcar um novo paradigma no nosso movimento associativo.

Para além da apresentação da nova Plataforma do Associativismo o autarca Vítor Pereira agradeceu o papel e dedicação das pessoas envolvidas no associativismo e garantiu que «as associações contarão integralmente com a verba que lhes foi concedida nas candidaturas para o ano de 2021, na linha de apoio à atividade regular», mesmo que não consigam cumprir os planos de atividades devido à pandemia.