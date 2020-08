Homem proibido de contactar com esposa após ser detido por violência doméstica em Pinhel

A GNR deteve um homem de 63 anos, no concelho de Pinhel, por violência doméstica.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção foi realizada pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) na passada segunda-feira após os militares terem apurado que o suspeito «agredia física e psicologicamente a sua esposa de 41 anos e os seus dois filhos menores, de 17 e 14 anos, chegando a ameaçá-los de morte».

A GNR realizou uma busca domiciliária que culminou na apreensão de uma arma de ar comprimido, de uma arma com as características de um “taser” e 19 munições e cartuchos de diversos calibres. O indivíduo foi ontem presente a tribunal e ficou proibido de contactar com esposa, além de se apresentar semanalmente no posto territorial da área de residência.