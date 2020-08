Árbitro Paulo Brás estreia-se esta quarta-feira na Liga dos Campeões

O guardense Paulo Brás estreia-se esta quarta-feira, em Budapest, na arbitragem da Liga dos Campeões ao integrar a equipa do juiz português Vítor Ferreira.

O árbitro assistente da Associação de Futebol da Guarda foi escalado para jogo da primeira eliminatória, que vai opor os eslovenos do NK Celje aos irlandeses do Dundalik e será disputado no estádio Ferenc Szusza, capital da Hungria, a partir das 18 horas.

Bruno Rodrigues, o outro assistente, e Iancu Vasilica, como quarto árbitro, completam a equipa e arbitragem portuguesa.