Pousada Convento de Belmonte adquirida pelo Grupo Lourenço Investimentos

O Grupo Lourenço Investimentos anunciou ter adquirido o capital da empresa Convento de Belmonte – Investimentos Turísticos, S.A., que geria a unidade hoteleira da Pousada Convento de Belmonte.

A aquisição foi concluída no passado dia 11 deste mês, data a partir do qual aquele grupo empresarial passou «a ser responsável pela gestão operacional e demais inerências» da unidade hoteleira de quatro estrelas que reabriu ao público no passado dia 14.

Em comunicado, a administração do Grupo Lourenço Investimentos acrescenta que tem apostado na renovação dos seus hotéis situados na Covilhã (Tryp Dona Maria e Santa Eufémia, atualmente em renovação e com reabertura prevista para novembro) e no Algarve (apartamentos turísticos “Flor da Rocha”, na Praia da Rocha, Portimão).