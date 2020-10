Homem detido na Orca (Fundão) por cultivo de canábis

A GNR deteve, em flagrante delito, um homem de 29 anos por cultivo de estupefacientes na localidade da Orca (Fundão).

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco, o suspeito foi detido por elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Fundão esta quarta-feira na sequência de uma denúncia sobre a existência de uma plantação de canábis.

«Os militares conseguiram localizar as plantas dissimuladas na vegetação num terreno de difícil acesso, surpreendendo o suspeito em flagrante delito, na sua exploração agrícola», adianta a GNR em comunicado. Durante a ação policial, que contou com o reforço do posto de Alpedrinha, foram apreendidas três plantas de canábis com uma altura média de 1,5 metros e 432 doses de canábis. O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial do Fundão.