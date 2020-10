GNR da Guarda entregou 500 quilos de ração a associações de proteção animal

O Comando Territorial da GNR da Guarda entregou cerca de 500 quilos de ração e outros utensílios para cães e gatos a três associações locais ligadas à proteção e bem-estar dos animais.

Foram contempladas as associações “A Casota”, “Qoasmi” e “Resgate-me”, no âmbito de uma ação de recolha de alimentos para animais de companhia realizada entre os seus efetivos por ocasião da celebração do Dia Mundial do Animal (04 de outubro).

A GNR lembra que em Portugal, após 2017, os animais são reconhecidos como »seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica», e que «a interação dos Núcleos de Proteção Ambiental com as associações de proteção animal tem vindo a aumentar ao longo dos anos e os resultados obtidos têm sido considerados satisfatórios no que respeita a soluções para melhoramento do bem-estar animal».