Unidade de AVC da ULS da Guarda premiada

A Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda foi agraciada com o prémio Diamond Status nos Angels Awards.

«Os ESO Angels Awards são uma forma de reconhecimento e motivação para as equipas, assim como para o estabelecimento de uma cultura de monitorização contínua. A cada 3 meses, tendo por base o desempenho na totalidade das medidas de qualidade da ESO o hospital recebe o Estatuto de Ouro, Platina ou Diamante», adianta a ULS em comunicado.

A unidade de AVC guardense ganhou a categoria máxima no segundo trimestre de 2019 e irá ser reconhecida, em sessão virtual, na conferência “ESO-WSO” que vai decorrer de 7 a 9 de novembro. Para a administração da ULS, esta distinção representa «o reconhecimento internacional da competência do trabalho desenvolvido por esta Unidade ao longo dos anos, com profissionais de exceção, cujo mérito valorizam a instituição hospitalar a que pertencem».