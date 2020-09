Guarda com vítima mortal por Covid-19 e mais 21 casos

Segundo relatório da Unidade Local de Saúde da Guarda, divulgado este sábado pela RCC, o atual estado epidemiológico de Covid-19, na sua área de influência, dá conta do falecimento de um doente residente no concelho da Guarda. Há pelo menos 3 meses que não havia registo de vítimas mortais do novo coronavírus na Beira Interior.

Desde o início da pandemia faleceram 12 pessoas infetadas com Covid-19 na região: 5 em Gouveia, 2 em Pinhel, 1 no Fundão, 1 em Manteigas, 1 em Seia, 1 em Mação e agora 1 na Guarda, sendo que, no caso de Manteigas, o óbito não terá ocorrido devido à Covid-19. No boletim da ULS Guarda de sexta-feira, além dos casos já divulgados anteriormente, vêm identificados mais 16 casos distribuídos por 5 municípios: Guarda (5 novos casos), Trancoso (4), Seia (3), Mêda (3) e Figueira de Castelo Rodrigo (1). Enquanto a Câmara Municipal de Aguiar da Beira confirmou que mais 4 residentes testaram positivo com o novo coronavírus. No total, a Beira Interior regista 557 casos confirmados de Covid-19, tendo já recuperado 335. Existem atualmente 210 casos ativos na região.