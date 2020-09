Vila Cortês estreia-se no Campeonato de Portugal amanhã

O Vila Cortês do Mondego-Guarda tem estreia marcada no Campeonato de Portugal este domingo (16 horas), no estádio municipal da cidade mais alta, frente ao Recreio de Águeda, um histórico da prova.

Rui Nascimento, técnico da formação guardense, afirma que o plantel tem trabalhado para conseguir realizar «uma prova competente e condizente com o nome da cidade. Recebemos na primeira jornada um clube de respeito, já com muita história na modalidade e que se apresenta este ano com um plantel que lhe poderá permitir subir aos campeonatos nacionais. A nossa realidade é outra, mas assumimos naturalmente a ambição de querer ganhar. Estamos a melhorar a cada dia e esperamos conseguir realizar um campeonato consistente e seguro que nos permita manter na prova».