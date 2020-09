Duas empresas na corrida à construção de incubadora no centro histórico de Trancoso

O município de Trancoso deverá adjudicar a construção do Inovcast, uma incubadora de empresas que será criada no centro histórico da cidade, nas próximas semanas.

«O júri já selecionou duas empresas, a Floponor e a Edibeiras, para se proceder à sua audiência prévia, pelo que numa das próximas reuniões do executivo estaremos em condições de fazer a adjudicação da obra», disse o presidente do município. A incubadora de empresas vai surgir no edifício do antigo quartel da GNR e terá várias salas para acolher empreendedores e empresários – uma área sobretudo vocacionada para os jovens que saem da Escola Profissional, bem como um espaço de exposição e degustação de produtos locais, o Atelier da Castanha, uma cozinha empresarial e um miniauditório. Segundo Amílcar Salvador, ali também ficarão instalados os gabinetes municipais de apoio ao agricultor e ao emigrante. A empreitada tem um preço base de 530 mil euros e deverá estar concluída «na próxima Primavera», acredita o autarca. O projeto do Inovcast será financiado no âmbito do Plano de Ação e Reabilitação Urbana (PARU).