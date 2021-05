Governador do Banco de Portugal dá aula aos alunos do Instituto

O governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, vai dar uma aula no Instituto de Gouveia (IG) na próxima segunda-feira.

Subordinada ao tema “Europa pós pandemia, crise económica e social – Nada será como dantes?”, a sessão, que será transmitida em direto através das redes sociais e do site da Internet do IG, decorrerá entre as 11h30 e as 13h30 e será aberta ao público, mediante inscrição prévia (através do link: https://forms.gle/HNmoQZFGCSa7trcY9). O Instituto refere, em comunicado, que a atividade também contará com a participação do economista João da Costa Pinto, antigo quadro do Banco de Portugal, que é natural do concelho de Gouveia.