Comboio volta a ligar a Guarda e a Covilhã

As ligações por comboio entre a Guarda e a Covilhã foram retomadas este domingo na Linha da Beira Baixa. A primeira composição, que chegou à cidade mais alta pelas 6h50, tinha quatro passageiros.

O troço, com 46 quilómetros, estava fechado desde 2009 e foi alvo de obras de requalificação e de eletrificação, num investimento de . Todos os comboios vão parar em todas as estações e apeadeiros localizados entre as duas cidades, a saber Caria, Belmonte/Manteigas, Maçainhas, Benespera e Barracão/Sabugal.

Com o regresso do serviço comercial neste troço ferroviário, passa a existir uma «oferta integrada» dos serviços Intercidades e Regional das Linhas da Beira Baixa e Alta, informou a CP em comunicado enviado a O INTERIOR.

«A partir de agora, passam a circular, diariamente, entre a Covilhã e a Guarda, oito comboios Intercidades (quatro por sentido) e mais quatro comboios Regionais (dois por sentido), que vão efetuar paragem em todas as localidades, situadas entre as duas cidades», refere a empresa. As viagens custarão 4,5 euros, a tarifa regional que será cobrada tanto no Intercidades como no comboio regional.

O troço ferroviário vai ser inaugurado na terça-feira. A modernização desta via envolveu um investimento total de cerca de 77 milhões de euros, 52 milhões dos quais respeitantes à obra física.