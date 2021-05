Informação em tempo real nas paragens de autocarros da Guarda

A autarquia vai lançar um concurso público, no valor de 363 mil euros, para implementar um sistema de informação em tempo real na rede de transportes urbanos da cidade.

O procedimento foi aprovado pelo executivo na reunião da passada quarta-feira e destina-se a dotar as paragens dos autocarros de ecrãs digitais onde serão divulgados os horários, atrasos, estimativas de tempos de espera e todas as redes de transportes disponíveis na Guarda. Esta informação poderá ser também disponibilizada aos cidadãos através de uma “app” – aplicação para dispositivos móveis. O projeto vai ser candidatado a fundos da União Europeia e integra o plano de modernização da rede de transportes públicos de passageiros da cidade mais alta.