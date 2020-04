Gouveia: Lixo contaminado com recolha porta a porta

A Câmara de Gouveia e a Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão implementaram um serviço de recolha porta a porta de lixo contaminado de pessoas suspeitas ou infetadas com Covid-19.

Os interessados terão de contactar a linha telefónica criada na autarquia (238 490 210 ou 969 374 134). Posteriormente, os munícipes deverão seguir procedimentos específicos no acondicionamento dos resíduos e serão previamente informados da hora de recolha, via telefone. «A evolução da situação epidemiológica do coronavírus no concelho, associada às preocupações de saúde pública que a situação exige, assim como à necessidade de controlar os fatores de risco associados à gestão de resíduos sólidos urbanos produzidos em período de tratamento de doentes ou quarentena de suspeitos de infeção no domicílio, fez com que se tornasse prioritário criar um serviço de proximidade que permita a recolha deste tipo de resíduos ao domicílio», justifica o município.