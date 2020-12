Continente e O INTERIOR vão entregar 250 euros ao primeiro bebé do ano na Guarda

O Continente, em parceria com O INTERIOR, vai premiar a família do primeiro bebé de 2021 nascido na maternidade da Guarda com um cheque oferta de 250 euros em produtos “Continente do Bebé”.

Com esta iniciativa, a cadeia de hipermercados do grupo Sonae volta a apostar no apoio às famílias e dá as boas-vindas ao bebé do ano no distrito da Guarda com uma ajuda importante para as suas primeiras necessidades.

O cheque será entregue na próxima segunda-feira pelo diretor de O INTERIOR, Luís Baptista-Martins, e o presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, João Barranca.