Figueira de Castelo Rodrigo produz viseiras de proteção

A Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, em colaboração com a Plataforma de Ciência Aberta, está a produzir viseiras de proteção para profissionais de saúde, para combate à pandemia da covid-19.

A autarquia divulgou em comunicado que as viseiras estão a ser concebidas localmente num projeto que foi criado em cooperação com a Universidade de Leiden, na Holanda e a colaboração da Plataforma Ciência Aberta e serão “posteriormente entregues aos profissionais de saúde do território”. Segundo o município a entrega será feita, inicialmente, a lares de idosos do concelho.

No contexto da pandemia do Covi-19, a Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo também adquiriu 250 viseiras de proteção para as «instituições em serviço de emergência», segundo o mesmo comunicado. E prorrogou os prazos de pagamento da água por tempo indeterminado, garantindo à população o «não corte e sem penalizações adicionais». O município garante ainda o pagamento «a todos os fornecedores do município, como forma de apoio à manutenção dos seus postos de trabalho».