Sp. Covilhã em “lay-off” durante um mês

O plantel do Sp. Covilhã, atual 11º classificado da IIª Liga, entrou em “lay-off” pelo período de um mês para limitar as consequências económicas da pandemia da Covid-19 no clube.

Na segunda-feira à noite, jogadores, técnicos e direção acordaram a redução para dois terços dos salários e a suspensão dos contratos de trabalho por um mês. Segundo o diário desportivo “Record”, o clube pagou os vencimentos de março e avançou de imediato para o “lay-off”. Os serranos são a sexta formação da IIª Liga a recorrer este mecanismo excecional, seguindo os passos de Leixões, Penafiel, Chaves, Oliveirense e Académica para ultrapassar esta fase menos boa em termos de receitas. Neste caso, o recurso ao “lay-off” implica salários reduzidos até um máximo de 1.905 euros, assumindo a Segurança Social o pagamento de 70 por cento deste valor e os clubes os restantes 30.