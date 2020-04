TMG propõe visita virtual

A partir de hoje, pode visitar o Teatro Municipal da Guarda sem sair de casa. A plataforma digital TMG 360º, implementada pelo Município da Guarda, irá permitir a visita virtual em 360º do Pequeno e do Grande Auditório do Teatro, mas também do Café Concerto, da Galeria de Arte, dos Foyers ao Terraço, dos Camarins ou da Sala de Ensaios. A partir de hoje serão também disponibilizados muitos dos conteúdos multimédia de arquivo dos 15 anos de atividade do Teatro Municipal da Guarda: como fotos, vídeos, e outros documentos de interesse.

Recorde-se que devido à crise pandémica pelo COVID 19, o Município da Guarda cancelou todos os espetáculos e os eventos culturais programados para o primeiro semestre, bem como a programação regular dos equipamentos culturais, entre eles o TMG, que se encontram encerrados ao público, por força da situação de emergência nacional.