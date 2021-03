Feira do queijo de Seia online prolongada até 13 de abril

Devido ao sucesso de vendas, a feira do queijo online de Seia foi prolongada até 13 de abril.

O certame está a decorrer 13 de fevereiro na plataforma Dott e tem tido um «elevado sucesso de vendas», pelo que não terminou a 28 de fevereiro, como estava previsto, informa a autarquia. A iniciativa promovida pela Câmara de Seia, numa parceria que envolve os CTT e a plataforma de vendas Dott, pretende levar «o melhor da Serra da Estrela» até ao consumidor, cumprindo todas as regras de segurança. As encomendas feitas através do https://dott.pt/pt/campaign/feira-do-queijo-serra-da-estrela-seia e enviadas pelos CTT têm os envios gratuitos para Portugal Continental e Ilhas até ao final da feira online.