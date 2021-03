O estacionamento vai continuar gratuito até ao final do ano na Covilhã.

O prolongamento da isenção do pagamento nas zonas tarifadas com parquímetros e no silo-auto do Pelourinho destina-se a apoiar o comércio local após o confinamento, justifica o município. Até 31 de dezembro estão igualmente suspensos os processos de execuções fiscais e de contraordenações do mesmo âmbito, bem como a taxa de encargos de cobrança e a aplicação de juros de mora por atrasos no pagamento.