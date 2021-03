Aprovada criação de “vouchers” para turistas gastarem no comércio local

O deputado Ricardo Antunes (PS) apresentou uma moção que recomenda ao executivo a criação de um “voucher” a atribuir aos turistas que fiquem, pelo menos, duas noites em unidades hoteleiras do concelho.

O objetivo é que essa verba, cujo montante será definido pela Câmara, seja gasta no comércio e restauração da Guarda, acrescentou o eleito. A iniciativa poderá ser financiada com as verbas que a autarquia não gastou nos eventos programados no ano passado e no corrente devido à pandemia. «Propomos que esse dinheiro seja transferido para a criação deste “voucher”, que acreditamos poder ser uma forma de captar turistas e de ajudar o pequeno comércio e a restauração», disse o socialista. A proposta foi aprovada por unanimidade. Nesta sessão, o grupo do PSD apresentou uma recomendação em que apela ao Governo que «repense a sua ação» em relação ao interior no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Para os sociais-democratas, o PRR «nada mais é do que uma lista de tudo o que o Governo não investiu nos últimos quatro anos, que agora se propõe a concretizar sem qualquer critério ou coerência».

É também um plano que «esquece o interior, que esquece muitos dos setores severamente abalados pela pandemia, que esquece a iniciativa privada», referiu Tiago Isidro, que apresentou a recomendação. Na sexta-feira, a AM aprovou por unanimidade dois votos de pesar pelo falecimento de Bruno Navarro, presidente da Fundação Côa Parque, e de Mário Sucena, ex-dirigente associativo, professor e deputado municipal do PSD, tendo cumprido um minuto de silêncio.