Estrela Geopark projeta rota pedestre e ciclável com 760 kms

Projeto arranca este mês com percursos que levarão visitantes a conhecer grande parte dos geossítios da Serra da Estrela e as sedes dos seus nove municípios

Terá 760 quilómetros a Grande Rota pedestre e ciclável que vai atravessar o território do Estrela Geopark e permitirá a visitação e o conhecimento de 75 dos 124 geossítios já inventariados.

O projeto deverá começar a ser implementado durante este mês e a sua conclusão está prevista para o outono de 2022, anunciou a Associação Geopark Estrela, que gere o mais recente Geopark UNESCO de Portugal. A rota representa um investimento total de cerca de 250 mil euros e o financiamento é assegurado pela Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, do Turismo de Portugal. Terá vários percursos pedestres e cicláveis, «interligados, e que, de forma integrada e complementar, permitem a visitação de uma vasta área do Geopark, uma grande parte dos seus geossítios (75 dos 124 geossítios inventariados) e de todas as sedes dos nove municípios que integram este território», revelou o Geopark Estrela.

A rota será desenvolvida «numa lógica de visitação independente e complementar, e até coincidente em alguns troços, e tem vindo a ser pensada de modo, a que sempre que possível, possa estruturar os diversos trilhos de percursos pedestres que proliferam, de forma fragmentada e de âmbito municipal, pelo território», acrescenta a associação que está sediada no Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e tem Emanuel de Castro como coordenador executivo. Segundo os promotores, «entre percursos pedestres e cicláveis, este projeto percorrerá cerca de 760 quilómetros de trilhos de pastores, caminhos ancestrais ou outros mais modernos, mas ainda de vocação rural e florestal, passando por um mínimo de estradas asfaltadas, apesar de, mesmo neste caso, a passagem ser sempre efetuada por itinerários secundários e com tráfego reduzido, permitindo a visitação de 60 por cento dos geossítios até agora inventariados no Estrela Geopark».

A futura Grande Rota do Estrela Geopark irá coincidir parcialmente com as duas Grandes Rotas já existentes na região – a GR22 – Rota das Aldeias Históricas e a GR33 – Grande Rota do Zêzere – e com o traçado dos Caminhos de Santiago. «Além dos traçados de uma grande parte dos percursos pedestres municipais de Pequena Rota existentes, ou seja, 44 percursos inventariados no conjunto dos nove municípios, a Grande Rota do Estrela Geopark interliga 40 deles, distando de uma curta distância dos restantes quatro, assumindo, de forma determinada, uma função profundamente estruturante para a dinâmica do turismo de natureza em todo o território da Serra Estrela», acredita o Geopark Estrela.

Esta associação é composta por nove municípios dos distritos da Guarda, Castelo Branco e Coimbra (Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia), bem como pelo IPG e pela Universidade da Beira Interior (UBI).