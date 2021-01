Câmara de Manteigas cancela Expo Estrela e reparte verba por instituições e empresas

Este ano não haverá Expo Estrela no fim de semana de Carnaval, em Manteigas, devido à pandemia da Covid-19. O cancelamento do certame que divulga as atividades económicas e potencialidades do concelho foi aprovado por unanimidade em reunião do executivo, que também deliberou, por proposta do presidente, distribuir os 101 mil euros destinados ao evento Câmara cancela Expo Estrela e reparte verba por instituições e empresaspor instituições e empresas do concelho, bem como pelo Fundo de Emergência Social.

Segundo Esmeraldo Carvalhinho, a autarquia decidiu reafectar 40 por cento da verba pela AFACIDASE – Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com Dificuldades de Adaptação da Serra da Estrela, Misericórdia de Manteigas e Associação de Melhoramentos de Vale de Amoreira. Outros 40 por cento vão servir para aumentar o apoio a prestar às empresas locais e os 20 por cento remanescentes vão reforçar o Fundo de Emergência Social criado pelo município. A Câmara manteiguense ainda admitiu realizar a Expo Estrela num «formato alternativo e adaptado às condições atuais», mas concluiu não haver condições para tal com o novo confinamento decretado pelo Governo.

«Assim sendo, decidimos que as verbas vão ser redirecionadas para quem tem tido mais prejuízos com a pandemia, sejam os empresários, as famílias carenciadas e as instituições particulares de solidariedade social (IPSS)», declarou o edil. De resto, Esmeraldo Carvalhinho revelou que a Câmara já tinha orçamentado «120 mil euros para as empresas e 30 mil euros no Fundo de Emergência Social, enquanto as próprias IPSS tinham previsto financiamento através do orçamento municipal».