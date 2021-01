Antigo Seminário do Tortosendo transformado em unidade de retaguarda para doentes Covid

A Covilhã vai ter uma estrutura de retaguarda hospitalar, com cerca de 30 camas, para ajudar a aliviar a pressão no Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) devido à Covid-19, anunciou o presidente da autarquia.

Segundo Vítor Pereira, o espaço ficará no Seminário do Verbo Divino, no Tortosendo, e a sua disponibilização resulta de uma articulação entre a Câmara, o CHUCB e o Agrupamento de Centros de Saúde da Cova da Beira. As instalações são cedidas gratuitamente pela Congregação do Verbo Divino.

«A intenção é criar um hospital de retaguarda, um sítio com todas as condições técnicas, com comodidade, conforto e assistência de profissionais de saúde», especificou o autarca durante a reunião pública do executivo.

A unidade de retaguarda destina-se a doentes com Covid-19 que já não precisem de internamento hospitalar, mas que ainda necessitem de cuidados clínicos e de um acompanhamento mais especializado para a devida recuperação, informou. A sua instalação irá libertar camas nas enfermarias COVID do CHUCB.