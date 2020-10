Estádio municipal e posto de turismo de Trancoso reabrem após obras de beneficiação

O Estádio Municipal Dr. Fernando Lopes e o Posto de Turismo de Trancoso reabriram na semana passada, «totalmente remodelados», após a realização de obras de requalificação.

Segundo Amílcar Salvador, os dois equipamentos encontravam-se «bastante deteriorados». A intervenção no Estádio Municipal custou mais de 389 mil euros e teve uma comparticipação no valor de 179.962,56 euros no âmbito do programa BEM – Beneficiação de Equipamentos Municipais. Os trabalhos incluíram a substituição da cobertura (que era em chapas de amianto), o revestimento a capoto nas paredes da zona das bancadas e dos balneários, a melhoria do conforto térmico, a construção de uma pista de atletismo e a pavimentação da área envolvente, entre outras intervenções. «Atendendo às obras realizadas, foi um excelente investimento, necessário e muito importante para continuarmos a ter qualidade de vida e pela disponibilização aos grupos desportivos, às associações e às escolas», disse o presidente da Câmara.

O processo de construção da pista de atletismo foi acompanhado por técnicos da Associação de Atletismo da Guarda, tendo a cerimónia de inauguração contado com a campeã olímpica Rosa Mota. Já as obras do posto de turismo representaram um investimento global de 58 mil euros e tiveram uma comparticipação de 47 mil euros do Programa de Ação da Estratégia de Eficiência Coletiva das Aldeias Históricas de Portugal 2020.