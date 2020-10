Portugal passa a barreira das 2.000 mortes por Covid-19

Portugal atingiu este fim de semana a barreira dos 2.000 óbitos devido à Covid-19.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde, este domingo registaram-se 904 novos casos de infeção no nosso país, menos 59 que no sábado. Desde o início da pandemia Portugal contabiliza um total acumulado de 79.151 pessoas que infetadas.

No que diz respeito aos óbitos, há mais dez mortes a lamentar este domingo, o que fez subir para 2.0005 o número de mortes causadas pelo coronavírus Sars-CoV-2.

Nas 24 horas verificaram-se ainda 362 recuperações (50.207 no total), o que leva os novos casos ativos para 532 (ou 26.939 neste momento). De acordo com o boletim, a região Norte foi onde houve mais novos casos: 490 (foram 362 no balanço anterior). Com 316 situações de confirmações aparece a região de Lisboa e Vale do Tejo (440 ontem).

O Centro aparece com 69 novos casos (comparação com os 60 de sábado), o Algarve com 15 (49 no dia anterior). O Alentejo regista 11 confirmações (abaixo das 43 no sábado). Lisboa e Vale do Tejo concentra oito dos dez óbitos que há a lamentar nas últimas 24 horas, sendo que as duas restantes mortes se registaram no Norte.