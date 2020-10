Espanha decreta estado de emergência e recolher obrigatório a partir das 23 horas para travar a Covid-19

Espanha entra esta noite em estado de emergência para travar a progressão da pandemia do novo coronavírus no país vizinho. A medida decretada este domingo pelo Governo, num Conselho de Ministros extraordinário, terá a duração de seis meses e será acompanhada do recolher obrigatório em todo o país – com exceção das Ilhas Canárias – das 23 horas às 6 horas da madrugada.

Pedro Sánchez justificou a implementação do estado de alerta – nome exato deste regime de exceção que corresponde a um estado de emergência sanitária – dizendo num discurso transmitido na televisão que «a situação pela qual passamos é extrema», uma vez que a Espanha ultrapassou o milhão de casos do novo coronavírus esta semana. Para o chefe do Governo, «o estado de alerta é a medida mais eficaz para infletir a curva dos contágios», confirmando que terá inicialmente uma duração de 15 dias, como prevê a Constituição, e que pedirá depois ao parlamento para «o prolongar até ao início de maio», mencionando a data de 9 de maio, ou seja, por seis meses.

Sobre o recolher obrigatório, Pedro Sánchez esclareceu que caberá às regiões avançar ou atrasar uma hora em função das características locais. O Conselho de Ministros extraordinário deste domingo, que durou cerca de duas horas e meia, foi convocado depois de várias comunidades autónomas terem pedido ao governo que decretasse o estado de alerta para terem cobertura legal para as medidas de restrição que pretendiam impor.

Trata-se do segundo estado de emergência a nível nacional em Espanha, depois do proclamado em março para conter a primeira vaga da pandemia da Covid-19 e que durou até junho. Na sexta-feira, Sánchez classificou como «grave» a evolução da pandemia, tendo afirmado que o número real de infetados com o novo coronavírus em Espanha é de três milhões de pessoas, embora o registo oficial o coloque em um milhão.