CTT abrem posto de atendimento no NERGA

Os Correios de Portugal (CTT) vão abrir um novo posto de atendimento na sede da Associação Empresarial da Região da Guarda (NERGA), no parque industrial, para prestar serviço aos associados e à população em geral.

O serviço fica disponível a partir da próxima segunda-feira (dia 26) e esta abertura faz parte de um protocolo assinado entre os CTT e o NERGA, no âmbito de uma «estratégia definida por esta Associação Empresarial em agregar nas suas instalações diversos serviços de proximidade que contribuem para apoiar as empresas no seu dia-a-dia e reduzir os tempos de espera», segundo o NERGA. O posto de atendimento irá funcionar todos os dias úteis das 9 às 18 horas.