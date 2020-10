24 plantas de canábis apreendidas na Covilhã

Uma mulher de 42 anos foi constituída arguida, no concelho da Covilhã, devido à posse de 24 plantas de canábis, segundo comunicado enviado pela GNR.

De acordo com a nota «havendo suspeitas da existência de uma plantação de canábis numa propriedade agrícola, os militares da GNR efetuaram várias diligências de investigação e ações de vigilância, que culminaram na localização da referida plantação», no passado dia 22 de outubro. «Esta ação permitiu apreender 24 plantas de canábis em diferentes estados de maturação, algumas com cerca de dois metros de altura. A plantação estava intencionalmente num terreno isolado, de difícil acesso e dissimulada na vegetação».